Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"A MEO confirma uma afetação parcial do serviço de televisão, estando as suas equipas técnicas totalmente empenhadas na resolução da situação, que se prevê ultrapassada nas próximas horas", afirmou a MEO em resposta à agência Lusa

Clientes desta operadora de norte a sul de Portugal continental referem que estiveram ou estão sem serviço de televisão. Ao 24notícias, um cliente MEO, da zona de Sintra, relatou que o seu serviço de televisão teve problemas desde as 15h horas, revelando que "aparecia a imagem de um relógio, com o erro 1000.503", mas que o serviço retomava esporadicamente. A partir das 18 horas, o serviço caiu em "definitivo, sendo que aparecia o mesmo relógio com o erro 4024".

MEO créditos: 24NOTÍCIAS | DR

Os clientes desta operadora também falam em dificuldades para contactar o serviço de apoio. O mesmo cliente explicou-nos que fez "quatro chamadas para o apoio, tendo sempre sido atentido pela máquina. Acabei por desistir", sendo que, a partir das 21h45 o serviço deste cliente "normalizou", revelou ao 24notícias.

Pelas 20h05, a plataforma Downdetector, onde os consumidores denunciam problemas com os serviços, tinha recebido 1453 denúncias contra a MEO. Os problemas mais reportados, cerca de 91% dos relatos, estão relacionados com o serviço de televisão, seguido por problemas de Internet de banda larga (5%) e Wifi (3%).

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.