Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa (1983-1988), Cláudia Ribeiro possui uma carreira extensa na administração pública e no apoio parlamentar. Concluiu a parte curricular do Mestrado em Gestão e Políticas Públicas no ISCSP (2012) e realizou diversos cursos de alta direção e pós-graduações, incluindo em Estudos Europeus, Legística e Ciência da Legislação, Corporate Governance, Compliance e Supervisão Pública, Direito da Defesa Nacional e, recentemente, um curso intensivo em Direito e Prática da Inteligência Artificial (2026).

Ao longo da sua trajetória profissional, Cláudia Ribeiro foi assessora parlamentar da República, Diretora do Centro de Formação Parlamentar e Interparlamentar, Chefe de Divisão de Apoio às Comissões e Diretora de Serviços de Apoio Parlamentar. Entre 2019 e 2021, desempenhou funções como Diretora da Unidade de Publicações Oficiais na Imprensa Nacional – Casa da Moeda e Consultora Principal do Centro de Competências Jurídicas do Estado, liderando a equipa Digesto. Desde 2021, ocupava o cargo de Consultora para os Assuntos Políticos do Presidente da República.

Cláudia Ribeiro participou em diversas missões de cooperação parlamentar internacional e projetos twinning apoiados pela União Europeia, assim como em iniciativas organizadas pela OCDE. Entre os seus contributos destacam-se projetos como o ELI (Identificador Europeu de Legislação) e E-Law, destinado à aplicação das TIC no domínio da justiça. Em 2013, foi nomeada Perita Internacional no âmbito do Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, realizando no Bangladesh um estudo sobre sistemas de petições parlamentares que deu origem ao relatório Review of International Practices on Parliamentary Petitions Systems.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.