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Segundo o Sindicato dos Médicos do Norte, os médicos que integram as equipas de urgência e permanência estão a ser chamados a assegurar situações clínicas altamente especializadas, nomeadamente nas áreas de Urologia e Otorrinolaringologia, sem que exista cobertura destas especialidades durante a noite, fins de semana e feriados.

Os cirurgiões sublinham que a sua atuação está limitada à respetiva área de competência, não podendo assumir responsabilidade por falhas organizativas que comprometam a qualidade dos cuidados de saúde.

De acordo com o sindicato, está em causa a segurança dos doentes oncológicos e o cumprimento das boas práticas médicas.

O Sindicato dos Médicos do Norte exige uma resposta urgente por parte do Conselho de Administração do IPO do Porto, da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde e da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, tendo as escusas sido igualmente remetidas à Ordem dos Médicos.

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