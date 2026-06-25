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A circulação oceânica no Atlântico Norte poderá ter sido um dos principais fatores responsáveis por um dos episódios mais rápidos de subida do nível do mar registados durante as transições climáticas do passado, segundo um estudo internacional publicado na revista científica Nature Communications.

O trabalho contou com a participação de Teresa Rodrigues, investigadora do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e do Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve, e analisou a denominada Terminação IV, um período ocorrido há cerca de 340 mil anos, quando o planeta passou de uma fase glaciar para um clima mais quente, semelhante ao atual.

De acordo com os investigadores, durante esse intervalo o nível médio do mar aumentou a uma velocidade excecional, atingindo valores próximos de cinco metros por século.

Para compreender as causas deste fenómeno, a equipa recorreu a registos obtidos em formações calcárias de uma gruta no norte de Itália, datados com elevada precisão, comparando-os com registos marinhos do Atlântico Norte. Entre estes estiveram reconstruções da temperatura da superfície do oceano obtidas através de biomarcadores preservados nos sedimentos da Margem Ibérica.

Os resultados mostram que a circulação oceânica no Atlântico Norte sofreu uma redução prolongada durante cerca de 13 mil anos, um período significativamente mais longo do que o observado noutras transições glaciares recentes. Durante esse tempo, o oceano acumulou grandes quantidades de calor no seu interior.

Segundo o estudo, quando a circulação oceânica recuperou, esse calor foi libertado para as camadas superficiais do oceano e para a atmosfera, acelerando o degelo das grandes calotes de gelo e contribuindo para uma rápida subida do nível do mar.

Os autores defendem que o oceano desempenha um papel ativo nas alterações climáticas globais, funcionando não apenas como reservatório de calor, mas também como um mecanismo capaz de amplificar os processos de degelo e de subida do nível do mar.

As conclusões indicam ainda que a duração dos períodos de enfraquecimento da circulação oceânica está diretamente relacionada com a quantidade de calor armazenada no oceano e com a intensidade dos episódios de subida do nível do mar observados durante as últimas grandes terminações glaciares.

A investigação aponta também para a relevância destas conclusões no contexto atual. Os autores referem que o aquecimento global está associado à perda acelerada de gelo na Gronelândia e na Antártida, ao mesmo tempo que diversos estudos sugerem um possível enfraquecimento da circulação oceânica do Atlântico Norte. Neste contexto, alterações prolongadas dessa circulação poderão favorecer a acumulação de calor no oceano e aumentar a vulnerabilidade das calotes de gelo, contribuindo para episódios mais rápidos de subida do nível do mar.

O estudo foi liderado por Hsun-Ming Hu, da Chinese Academy of Sciences e da National Taiwan University, envolvendo investigadores de várias instituições da Europa e da Ásia. A participação do IPMA centrou-se na reconstrução das temperaturas da superfície do oceano no Atlântico Norte, através da análise de biomarcadores orgânicos preservados em sedimentos marinhos da Margem Ibérica recolhidos durante a Expedição Internacional IODP 339.

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