Atenção redobrada nas estradas portuguesas. Segundo o comunicado enviado às redações, a Polícia de Segurança Pública (PSP), a Guarda Nacional Republicana (GNR) e a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) arrancam, a partir de 8 de setembro e até dia 14, com a nona campanha do Plano Nacional de Fiscalização (PNF) de 2026, dedicada à utilização correta dos dispositivos de segurança.

Sob o lema “Cinto-me Vivo”, a campanha pretende sensibilizar condutores e passageiros para a importância de utilizar sempre e corretamente o cinto de segurança, os sistemas de retenção para crianças e o capacete.

A mensagem ganha particular relevância perante os números da sinistralidade. Entre 2021 e 2024, 8.210 passageiros que viajavam no banco traseiro sem um sistema de retenção adequado foram vítimas de acidentes. Destes, 274 ficaram gravemente feridos e 69 morreram.

Os dispositivos de segurança podem reduzir de forma significativa as consequências de um acidente, mas, para serem eficazes, têm de ser adequados, homologados e utilizados corretamente.

Segundo os dados divulgados pelas entidades responsáveis pela campanha, um sistema de retenção para crianças corretamente utilizado pode reduzir o risco de morte em cerca de 71% nos lactentes e 54% nas crianças entre 1 e 4 anos.

Também o capacete assume um papel determinante. Quando homologado, devidamente apertado e ajustado, pode reduzir em 40% o risco de morte em caso de acidente.

A campanha combina ações de sensibilização e operações de fiscalização. A ANSR será responsável pela componente de sensibilização, através de ações presenciais e divulgação nos meios digitais, enquanto PSP e GNR vão intensificar a fiscalização, com especial atenção ao uso do cinto, aos sistemas de retenção para crianças e ao capacete.

As operações vão incidir sobretudo nos locais onde estes comportamentos representam um maior risco, sendo que as ações presenciais de sensibilização decorrerão em simultâneo com as operações de fiscalização.

As autoridades deixam ainda vários conselhos aos condutores e passageiros: "o cinto deve ser utilizado em todos os lugares do veículo e em todas as viagens, mesmo nas deslocações mais curtas".

As crianças devem ser transportadas num "sistema de retenção homologado e adequado à sua altura, corretamente instalado e com o arnês devidamente ajustado".

No caso dos veículos de duas rodas a motor, o "capacete deve ser homologado, estar devidamente apertado e ajustado" e ser acompanhado por equipamento de proteção adequado.

Antes de arrancar, a recomendação é simples: "confirmar que todos os ocupantes estão devidamente protegidos".

O Plano Nacional de Fiscalização é desenvolvido anualmente pela ANSR, em articulação com a PSP e a GNR, tendo por base as recomendações europeias e o quadro estratégico Visão Zero 2030.

A estratégia tem como objetivo "eliminar as vítimas mortais nas estradas".