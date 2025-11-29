Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A prestigiada Cinémathèque Française, uma das instituições cinematográficas mais reconhecidas internacionalmente, anunciou o encerramento temporário das suas quatro salas de projeção após a confirmação de uma infestação de percevejos, diz o The Guardian.

A decisão, tornada pública na sexta-feira, surge na sequência de queixas de espectadores e de vários relatos de avistamentos dos insetos, incluindo durante uma masterclass com a atriz norte-americana Sigourney Weaver.

Situada no leste de Paris, a Cinémathèque é um dos grandes bastiões da memória cinematográfica, combinando acervo, programação regular e atividades pedagógicas. A instituição explicou, em comunicado, que optou por encerrar as salas durante um mês, a partir de sexta-feira, para proceder a um tratamento profundo do espaço. Segundo o mesmo comunicado, as medidas agora adotadas visam assegurar ao público “um ambiente perfeitamente seguro e confortável”, eliminando qualquer risco associado à presença dos percevejos.

Atualmente, três das quatro salas de projecção da Cinémathèque estão abertas ao público em condições normais, enquanto a quarta é dedicada a atividades educativas. No entanto, todas serão sujeitas ao mesmo processo de tratamento.

A instituição detalhou que os assentos serão desmontados um a um e tratados várias vezes com vapor seco a 180ºC. Depois desse procedimento, cada elemento será verificado por cães treinados para detetar a presença dos insetos. As carpetes das salas receberão “o mesmo nível” de tratamento, abrangendo assim toda a área de contacto com o público.

Os percevejos, que costumam instalar-se em colchões mas também podem esconder-se em roupas ou bagagens, alimentam-se de sangue humano e deixam marcas características na pele. As picadas costumam manifestar-se através de manchas vermelhas, bolhas ou erupções extensas, acompanhadas de comichão intensa ou reações alérgicas.

