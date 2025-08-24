Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com dados do SNS às 9h00, estão encerradas as urgências de Obstetrícia do Hospital de Portimão, do Hospital Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, do Hospital Infante Dom Pedro, em Aveiro, e do Hospital Garcia de Orta, em Almada. O Hospital Distrital de Torres Vedras apresenta também hoje a urgência de Pediatria encerrada.

O portal do SNS indicava até sexta-feira que a urgência de Obstetrícia de Portimão estaria aberta, mas a informação foi atualizada e o serviço encontra-se hoje fechado. Já a urgência de Pediatria do Hospital de Vila Franca de Xira, prevista para encerrar, mantém-se sob o modelo de referenciação.

As urgências referenciadas recebem apenas casos encaminhados pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) ou pela linha SNS24. Hoje, funcionam sob este regime as urgências de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital Amadora/Sintra (08h00-24h00), de Vila Franca de Xira (00h00-21h00) e do Hospital de Santo André, em Leiria (00h00-24h00).

No mesmo modelo estão as urgências pediátricas de Vila Franca de Xira e do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures (00h00-24h00), bem como as urgências pediátricas do Barreiro (20h00-24h00).

As autoridades de saúde apelam à população para que, antes de se deslocar a uma urgência, contacte a Linha SNS24 (808 24 24 24) para receber orientação adequada.