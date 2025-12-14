Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Um egípcio, três marroquinos e um sírio foram detidos na sexta-feira por suspeitas de envolvimento nesse projeto, que deveria ser executado na Baviera, informaram a polícia e o Ministério Público em comunicado.

O egípcio, de 56 anos, terá feito um apelo numa mesquita para atacar um mercado nos arredores da cidade de Dingolfing-Landau, perto de Munique, "usando um veículo para matar ou ferir o maior número possível de pessoas", segundo a mesma fonte. Os marroquinos, com idades de 22, 28 e 30 anos, terão concordado em perpetrar o atentado, e o sírio, de 37 anos, tê-los-á incentivado.

Os investigadores afirmaram suspeitar de "uma motivação islâmica" por detrás do projeto. Todos os suspeitos foram apresentados a um juiz no sábado e ficaram detidos.

Em 2025, algumas cidades, incluindo Overath, perto de Colónia, decidiram cancelar os mercados tradicionais devido ao custo das medidas de segurança.

No ano passado, mais de sete mil feiras de Natal em todo o país atraíram 170 milhões de visitantes, gerando uma receita de 4,2 mil milhões de euros - numa média de cerca de 25 euros por visitante.

