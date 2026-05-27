Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os sobreviventes foram localizados numa gruta subterrânea na província de Xaisomboun, mas permanecem ainda retidos no interior da gruta devido às difíceis condições de acesso e à subida do nível da água.

A informação foi avançada pelo mergulhador tailandês Kengkad Bongkawong, que acompanha as operações de salvamento. Numa publicação nas redes sociais, escreveu: “Cinco pessoas foram encontradas em segurança. As buscas continuam pelas duas restantes.”

As equipas de resgate especializadas em mergulho em cavernas continuam agora os esforços para localizar os dois desaparecidos e preparar uma operação segura de retirada dos sobreviventes.

Segundo Bongkawong, os aldeões encontrados serão submetidos a uma avaliação física no interior da gruta e receberão alimentos líquidos e em gel antes de ser definida a estratégia de evacuação.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.