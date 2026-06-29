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Cinco pessoas morreram num tiroteio na cidade de Stade, no norte da Alemanha, avança a Reuters. As autoridades detiveram duas pessoas. Uma delas é o alegado autor dos disparos, enquanto o papel do segundo detido ainda não foi esclarecido. Segundo um porta-voz da polícia, não existem mais suspeitos.

As vítimas são todas adultas e as causas do incidente permanecem por esclarecer. De acordo com testemunhas citadas pela imprensa alemã, foram ouvidos "inúmeros" disparos.

De acordo com o jornal Bild, o tiroteio ocorreu no centro de Stade, junto a um centro de acolhimento juvenil. Um porta-voz da polícia, citado pelo Welt, confirmou que "foram disparados tiros perto de um centro juvenil no centro da cidade".

Stade situa-se a cerca de 45 quilómetros de Hamburgo. Nas redes sociais, a polícia informou que está em curso uma "operação de grande escala", apelando à população para evitar a zona e para não divulgar boatos.

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