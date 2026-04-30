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A verdade é que a sua roupa pode valer mais do que pensa e, com alguma criatividade, é possível poupar dinheiro e, ao mesmo tempo, reduzir o impacto ambiental.
Destacamos algumas marcas portuguesas de roupa e calçado que procuram combater o consumismo na moda. São exemplos de projetos que apostam em soluções inovadoras e sustentáveis, contribuindo para reduzir o desperdício e promover um modelo mais consciente e circular.
La Fripe C’est Chic
É um showroom em Lisboa, focado no aluguer de moda de luxo com curadoria exclusiva. A marca destaca-se por oferecer peças vibrantes, cortes arrojados e marcas internacionais, promovendo a sustentabilidade com a filosofia de que a roupa em segunda mão é elegante.
LAYERS
É o primeiro estúdio de styling 100% sustentável em Portugal, focado em slow fashion e peças de segunda mão. Localizado em Lisboa, o projeto oferece serviços personalizados, como análise de armário, consultoria de imagem e criação de looks para eventos, promovendo a criatividade e a valorização do guarda-roupa existente.
Rent Your Bag
É a primeira aplicação portuguesa, tipo “Airbnb”, dedicada ao aluguer de carteiras de luxo entre utilizadores (modelo consumer-to-consumer). Permite alugar carteiras de marca para ocasiões especiais ou monetizar carteiras próprias, promovendo a moda sustentável. Disponível para iOS e Android, funciona como uma partilha de itens premium.
Rent-a-Char
Nasce do cruzamento entre a paixão pela moda, a sustentabilidade e a necessidade de ter o outfit certo para a ocasião certa, de forma económica, sem ter que repetir e acima de tudo sem ter que passar por todo um processo de procura aborrecido e demorado.
Wayz
É uma marca de sapatos unissexo, sediada no Porto, focada na sustentabilidade e produção ética. Utiliza materiais reciclados e biodegradáveis (como borracha reciclada e biocouro) para criar calçado duradouro, com design atemporal, produzido localmente em empresas familiares.
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