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O Comando Territorial de Leiria, através do Núcleo de Investigação Criminal de Caldas da Rainha, realizou, na segunda-feira, três buscas — duas domiciliárias e uma em veículo — no âmbito de uma investigação que decorria desde novembro de 2025 relacionada com furtos em estabelecimentos comerciais e furto de energia elétrica no concelho de Alcobaça.

Segundo a GNR, as diligências permitiram identificar três homens, com idades entre os 17 e os 39 anos, suspeitos da prática de 15 furtos em estabelecimentos comerciais na localidade de Alcobaça. Dois dos detidos têm antecedentes criminais por crimes contra o património.

Os três suspeitos foram detidos e vão ser presentes esta terça-feira, 20 de maio, a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Leiria, para aplicação das respetivas medidas de coação.

No decurso da operação, os militares detetaram ainda uma ligação ilegal à rede elétrica nacional numa habitação em Alenquer, o que levou à detenção em flagrante de um homem de 40 anos e de uma mulher de 36 anos pelo crime de furto de energia elétrica.

A operação permitiu também sinalizar situações de especial vulnerabilidade social envolvendo uma pessoa com deficiência motora e uma criança, tendo sido acionadas entidades competentes para acompanhamento. Foi igualmente recolhido um animal de companhia.

Da ação resultou a apreensão de uma dose de cocaína, uma dose de canábis, 220 euros em numerário, diversos pedaços de cablagem de cobre descarnado, um seccionador de cabo elétrico de linha pública e diverso material associado a linhas elétricas públicas.

A operação contou com o reforço dos Comandos Territoriais de Leiria e Lisboa, da Unidade de Intervenção, da PSP, dos Bombeiros Voluntários de Alcobaça, da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Alcobaça e dos serviços veterinários da Câmara Municipal de Alcobaça.

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