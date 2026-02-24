Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A ação, direcionada para a fiscalização de um estabelecimento de diversão noturna, culminou na detenção de dois homens e três mulheres, com idades compreendidas entre os 18 e os 33 anos.

No seguimento da operação, foram ainda identificadas quatro mulheres e 13 homens, com idades entre os 26 e os 42 anos, por posse de produto estupefaciente.

Da intervenção resultou a apreensão de 844,4 doses de haxixe, 785 doses de cocaína, 986 doses de anfetaminas, 41 doses de liamba, 158 microselos impregnados com LSD, 86 pastilhas de ecstasy, 10,3 gramas de quetamina, 10,5 doses de cocaína “pink” e dois frascos com cocaína em estado líquido. Foram ainda apreendidos uma navalha, duas bandejas, diverso material de corte, acondicionamento e consumo de estupefaciente e 1 235,30 euros em numerário.

No total, a operação permitiu apreender mais de 2 600 doses de produto estupefaciente.

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Moimenta da Beira.

A operação envolveu 41 militares das valências de Investigação Criminal, Territorial, Intervenção e Cinotecnia do Comando Territorial de Viseu.

