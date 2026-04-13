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Do lado libanês, o Ministério da Saúde registou mais de 350 mortos e mais de 1.200 feridos durante estes ataques sem precedentes desde o início das hostilidades no início de março.

“O exército israelita confirma agora que mais de 250 terroristas do Hezbollah foram eliminados durante os ataques realizados em Beirute, em Bekaa [leste] e no sul do Líbano”, indicou um comunicado militar.

Na sexta-feira, o exército tinha divulgado um primeiro balanço dos serviços de informações que referia mais de 180 combatentes mortos a 8 de abril.

O exército indicou que vários comandantes do Hezbollah foram mortos: três comandantes da unidade de informações, o chefe do “quartel-general de apoio logístico” e o “comandante adjunto da unidade de mísseis”.

No mesmo dia dos ataques, os Estados Unidos e o Irão tinham acordado uma trégua de duas semanas, acompanhada de um processo de negociação destinado a pôr fim à guerra no Médio Oriente — desencadeada a 28 de fevereiro por uma ofensiva israelo-americana contra a República Islâmica —, que terminou sem acordo.

O Hezbollah entrou no conflito no início de março para vingar a morte do ex-líder supremo iraniano Ali Khamenei.

Israel respondeu com ataques aéreos mortíferos em grande escala por todo o Líbano e uma ofensiva terrestre no sul.

Uma primeira reunião ao nível de embaixadores entre o Líbano e Israel está agendada para terça-feira, nos Estados Unidos, que vão assumir o papel de mediadores da iniciativa.

O Governo libanês pretende travar a ofensiva aérea e terrestre israelita no seu território, iniciada no início de março, criando condições para o lançamento de negociações de paz mais abrangentes durante um eventual cessar-fogo.

O Hezbollah, que tem estado envolvido em confrontos com Israel, não integra esta iniciativa diplomática.

Vários países defenderam inicialmente a inclusão do Líbano no cessar-fogo alcançado na semana passada entre o Irão e os Estados Unidos, mas Israel optou por manter as operações em território libanês, tratando este cenário de guerra como uma frente autónoma.

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