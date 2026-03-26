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A ação foi realizada pela Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras (UCCF), através do Núcleo de Fiscalização Territorial de Imigração de Santarém, e teve lugar numa empresa de produção alimentar. No total, foram fiscalizados 92 cidadãos estrangeiros.

Da operação resultaram cinco detenções, todas de indivíduos do sexo masculino, com idades entre os 18 e os 34 anos, por permanência ilegal no país e utilização de documentos de identificação de terceiros.

Além das detenções, foram ainda emitidas nove notificações de abandono voluntário do território nacional. As autoridades levantaram também 10 autos de contraordenação, sendo nove por excesso de permanência em território nacional e um por utilização de trabalhadores sem documentação válida.

Os detidos foram apresentados no Tribunal Judicial de Alcobaça para primeiro interrogatório judicial, tendo sido decretada a sua condução para um Centro de Instalação Temporária (CIT).

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