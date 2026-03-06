Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Portugal e Espanha reiteram o compromisso com a paz e a estabilidade regional, defendendo o respeito pelo Direito Internacional e pelos princípios da Carta das Nações Unidas. Ambos os países apelam a uma "desescalada imediata" e ao regresso ao diálogo e à diplomacia como via para soluções duradouras.

O documento sublinha ainda que os dois países estão a tomar medidas para proteger os seus cidadãos na região e facilitar o seu regresso, mas evita comentar ataques norte-americanos ou israelitas contra o Irão, que já tinham suscitado críticas públicas de Pedro Sánchez.

Luís Montenegro, por sua vez, destacou que Portugal não participou em ações militares contra o Irão, mantendo, contudo, proximidade com o aliado norte-americano.

