Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“O fenómeno causou o colapso de todo o sistema elétrico e de bombagem associado ao memorial, deixando o sistema de abastecimento de água inoperacional”, esclareceu, adiantando que se encontram “em curso os trabalhos de reparação e reposição das infraestruturas afetadas”, avançou a Lusa.

Ainda segundo Paulo Batista, “em paralelo, está também a ser executado um furo adicional de captação de água, para reforço e suporte do sistema, aumentando a sua resiliência futura. O investimento global associado a estas intervenções ascende a cerca de 57 mil euros”, referiu, acrescentando que a CIM conta terminar as obras nos próximos 30 a 45 dias.

O memorial abriu em 15 de junho de 2023, junto à Estrada Nacional (EN) 236-1, na zona de Pobrais, Pedrógão Grande, com o nome das 115 vítimas mortais dos fogos naquele ano.

Foi no memorial que, em 9 de junho do ano seguinte, foi hasteada a Bandeira Nacional, no âmbito das comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, então centradas em Pedrógão Grande, Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos, no norte do distrito de Leiria, os concelhos mais atingidos pelos incêndios de junho de 2017.

A bandeira foi entregue no Dia de Portugal à Associação de Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande (AVIPG). Os incêndios que deflagraram em 17 junho de 2017 em Pedrógão Grande e que alastraram a concelhos vizinhos provocaram a morte de 66 pessoas, além de ferimentos a 253 populares, sete dos quais graves. Os fogos destruíram cerca de meio milhar de casas e 50 empresas.

Foi na EN 236-1, que liga Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera, que foi encontrada a maioria das vítimas mortais. Em outubro do mesmo ano, incêndios na região Centro provocaram 49 mortos e cerca de 70 feridos, registando-se ainda a destruição, total ou parcial, de cerca de 1.500 casas e mais de 500 empresas.

Na quarta-feira, a AVIPG assinala mais um aniversário da tragédia de Pedrógão Grande. A sede da associação, na antiga escola primária da Figueira, freguesia da Graça (Pedrógão Grande), abre às 16h00.

Pelas 17h45, decorre uma homenagem no Memorial às Vítimas dos Incêndios, seguindo-se uma missa, na Igreja Paroquial de Vila Facaia, também no concelho de Pedrógão Grande. Já no domingo, a AVIPG promove mais uma “Caminhada Renascer”, com saída às 9h30 da sua sede.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.