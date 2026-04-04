Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com dados avançados pelo Jornal de Notícias, as beatas lançadas para o solo deram origem a 281 incêndios florestais, que destruíram mais de 47 mil hectares de floresta e zonas rurais.

À TSF, o investigador Paulo Fernandes, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), explica que as ignições causadas por cigarros costumam ser “relativamente residuais em termos de área ardida”, uma vez que têm uma fonte de calor reduzida.

No entanto, sublinha que as condições meteorológicas registadas em 2025 alteraram esse padrão. “Em anos com muitos dias sucessivos quentes e secos, é provável que esse tipo de ignição tenha mais êxito”, afirma, admitindo que esse contexto ajuda a explicar a maior expressão dos cigarros como causa de área ardida no último ano.

Apesar do impacto significativo registado, o investigador desdramatiza a subida, salientando que o aumento está fortemente ligado a fatores climatéricos excecionais e não apenas ao comportamento negligente dos fumadores, ainda que reconheça os riscos associados ao abandono de beatas ainda acesas em espaços florestais.