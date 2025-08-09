Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O material, apelidado informalmente de “ShipGoo001” (mixórdia do barco, em tradução livre), revelou-se repleto de microrganismos, incluindo espécies nunca antes identificadas, que prosperavam num ambiente sem oxigénio no interior do eixo — uma zona fechada e isolada. Entre o ADN encontrado, parte correspondia a micróbios já registados noutros locais do mundo, desde substâncias semelhantes a alcatrão no Mediterrâneo a sedimentos contaminados no Canadá e zonas costeiras dos EUA e da Alemanha, conta a CNN.

Os cientistas querem agora recolher mais amostras sem alterar o ambiente original, para perceber melhor a ecologia destes microrganismos, o seu potencial impacto (incluindo possível biocorrosão do aço do navio) e eventuais aplicações, como a produção de biocombustíveis através de organismos produtores de metano.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

A origem do “goo” ainda é incerta: pode ter-se desenvolvido no próprio leme ou chegado de fora, possivelmente através de “neve marinha” — agregados orgânicos que afundam na coluna de água. O historial do navio, comprado em segunda mão há quase 30 anos, também está a ser investigado para perceber se houve contacto prévio com lubrificantes ou contaminantes.

Para os investigadores, este achado é um lembrete de que ambientes artificiais podem criar habitats inesperados para a vida microscópica — e que descobertas surpreendentes podem surgir mesmo em lugares improváveis, se houver curiosidade para olhar mais de perto.