A dificuldade em cicatrizar feridas é uma das complicações mais comuns e graves da diabetes, muitas vezes levando a infeções crónicas e até amputações. Agora, uma equipa de investigadores da Universidade de Coimbra (UC) e da Universidade de Roskilde, na Dinamarca, descobriu um novo método que pode revolucionar o tratamento destas feridas: a inibição simultânea de duas pequenas moléculas reguladoras — os microARN miR-146a-5p e miR-29a-3p.

O estudo, publicado na prestigiada revista científica Diabetologia, demonstrou que esta abordagem molecular acelera significativamente a cicatrização, permitindo uma recuperação quase total das feridas em apenas dez dias em modelos animais com diabetes tipo 1.

Um novo alvo terapêutico para a cicatrização deficiente

“O objetivo do estudo foi investigar se bloquear dois microARN – o miR-146a-5p e o miR-29a-3p, que são pequenas moléculas que regulam a expressão genética e que descobrimos estarem aumentadas na pele de pessoas com diabetes – poderia melhorar a cicatrização destas feridas”, explicam Ermelindo Leal e Eugénia Carvalho, investigadores do grupo Obesidade, Diabetes e Complicações do Centro de Neurociências e Biologia Celular da UC (CNC-UC) e do Centro de Inovação em Biomedicina e Biotecnologia (CiBB), em comunicado.

Segundo os cientistas, a inibição destas moléculas regula processos essenciais à regeneração tecidular — como a inflamação, o stress oxidativo, a formação de novos vasos sanguíneos e a remodelação da matriz extracelular —, promovendo uma pele mais resistente e estruturada.

Nos testes laboratoriais, os investigadores utilizaram moléculas desenhadas para bloquear os microARN, tanto em células humanas como em ratinhos com diabetes. Os resultados mostraram reduções significativas no tamanho das feridas, acompanhadas de melhorias na organização e força do tecido.

Avanço com potencial clínico e impacto social

Ao identificar estes microARN como novos alvos terapêuticos, o trabalho abre caminho para tratamentos personalizados e mais eficazes para feridas crónicas associadas à diabetes. “Estes futuros alvos de terapia molecular podem ter o potencial de melhorar significativamente as feridas e a recuperação de doentes, podendo reduzir o tempo de internamento hospitalar, diminuir o risco de amputações e, assim, aliviar o peso económico e social associado”, afirmam os investigadores.

Os cientistas sublinham ainda a relevância social desta descoberta, num contexto em que a diabetes continua a crescer globalmente, afetando milhões de pessoas e gerando complicações dolorosas e debilitantes.

O estudo contou também com a participação de investigadores das Universidades da Dinamarca do Sul e de Aalborg, além da investigadora Marija Petkovic, do CNC-UC. O projeto foi financiado por várias entidades internacionais, incluindo a Fundação Europeia para o Estudo da Diabetes, a Academia Dinamarquesa de Diabetes e Endocrinologia, o National Institute on Aging (EUA) e a Fundação para a Ciência e a Tecnologia (Portugal).

