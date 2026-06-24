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"O Ministério dos Negócios Estrangeiros tem conhecimento da situação que envolve uma cidadã nacional no aeroporto de Bali", disse o ministério em resposta à agência Lusa. O apoio consular chega através da "Embaixada de Portugal em Jacarta".

Segundo a imprensa local, a cidadã portuguesa, de 47 anos, foi detida na madrugada de domingo no Aeroporto Internacional I Gusti Ngurah Rai, em Bali, quando se preparava para embarcar num voo da Etihad Airways entre Denpasar e Abu Dhabi.

A imprensa local revelou que esta tinha munições de calibre 22 no interior da mochila durante um controlo de segurança de rotina no terminal internacional de partidas. Um operador que monitorizava o equipamento de raio-X detetou objetos suspeitos no interior da mochila, o que levou à realização de uma inspeção manual.

"Durante o interrogatório inicial, admitiu que as munições eram suas. No entanto, declarou que não sabia nem tinha consciência de que ainda estavam dentro da mala", afirmou, terça-feira, um porta-voz da polícia, segundo o The Bali Times. "Ainda estamos a apurar a origem das provas e aguardamos os resultados de exames adicionais", afirmaram as autoridades.

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