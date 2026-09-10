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A intenção foi confirmada pelo ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, durante uma audição parlamentar. O governante explicou que a reforma será mais profunda do que uma simples alteração dos conteúdos, abrangendo também a organização dos primeiros anos de escolaridade.

“O nosso objetivo é que estas alterações entrem em vigor em 2027/2028”, afirmou Fernando Alexandre, acrescentando que a revisão deverá envolver “não apenas as aprendizagens essenciais, mas também a matriz curricular e os próprios conteúdos”.

A matriz curricular define, entre outros aspetos, a carga horária atribuída às diferentes disciplinas. Segundo o ministro, a revisão terá ainda em consideração as mudanças provocadas pela digitalização e pela inteligência artificial no sistema educativo.

“Vivemos um momento de grande alteração tecnológica”, afirmou Fernando Alexandre, defendendo que os currículos devem refletir “as implicações destes desenvolvimentos tecnológicos”, que têm um impacto significativo nas escolas.

A criação de um ciclo único dos 6 aos 12 anos é também defendida pelo Conselho Nacional de Educação, que considera que a atual passagem do 4.º para o 5.º ano representa uma rutura que pode ser reduzida através de um percurso escolar mais contínuo.

A reforma deverá, por isso, alterar não apenas a divisão formal dos ciclos, mas também a organização curricular e pedagógica dos primeiros seis anos de escolaridade. O Governo aponta 2027/2028 como o ano para a entrada em vigor das mudanças.

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