Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com dados divulgados pela empresa, entre março e dezembro de 2025 foram registados, em média, 474 novos domínios relacionados com o Dia dos Namorados por mês. Em janeiro de 2026, o número subiu para 696, representando um aumento de 44%. Apenas nos primeiros cinco dias de fevereiro foram detetados mais 152 novos domínios, o que traduz um crescimento adicional de 36% na média diária face a janeiro.

Segundo a análise da Check Point Research, 97,5% destes domínios recentemente registados permanecem não classificados, podendo ser ativados a qualquer momento para campanhas de phishing, distribuição de malware ou fraude financeira. Os atacantes utilizam termos de pesquisa populares, como “presentes Dia dos Namorados” ou “ofertas baratas Dia dos Namorados”, para criar endereços que aparentam legitimidade. Muitos destes sites permanecem inativos até poucos dias antes de 14 de fevereiro, altura em que são ativados para maximizar o impacto junto de consumidores à procura de ofertas de última hora.

As fraudes românticas também continuam a crescer. Em janeiro de 2026 foram identificados 710 domínios que imitavam plataformas de encontros conhecidas, como o Tinder, representando um aumento de 9% face ao mês anterior.

Perante este cenário, a empresa recomenda que os consumidores optem por retalhistas reconhecidos, verifiquem cuidadosamente os endereços dos sites e desconfiem de métodos de pagamento invulgares. Aconselha ainda a descarregar aplicações apenas a partir de lojas oficiais, ignorar mensagens promocionais não solicitadas e ativar autenticação multifator.

Às organizações, a Check Point recomenda o reforço da monitorização de domínios suspeitos, a implementação de soluções avançadas de prevenção de ameaças baseadas em inteligência artificial e a promoção de campanhas internas de sensibilização para phishing e engenharia social.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.