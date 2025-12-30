Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo fontes da CNN, a CIA realizou um ataque com drone a uma instalação portuária na costa da Venezuela.

Trata-se do primeiro ataque conhecido de Washington a um alvo dentro do território venezuelano, marcado pelo contexto de crescente pressão dos EUA sobre o presidente Nicolás Maduro.

O ataque visou um cais remoto que, segundo o governo norte-americano, era utilizado pela organização criminosa venezuelana Tren de Aragua para armazenar estupefacientes e carregá-los em barcos para posterior transporte. No momento da operação, não se encontrava ninguém na instalação, pelo que não houve vítimas, acrescentaram as fontes.

Duas fontes indicaram que as Forças de Operações Especiais dos EUA terão prestado apoio de inteligência à operação, evidenciando a contínua presença norte-americana na região. Contudo, a coronel Allie Weiskopf, porta-voz do Comando de Operações Especiais dos EUA, desmentiu essa participação, afirmando que “as Operações Especiais não apoiaram esta operação, incluindo apoio de inteligência”.

O presidente Donald Trump terá sido o primeiro a reconhecer o ataque, numa entrevista publicada na semana passada que, inicialmente, passou despercebida. Trump ofereceu poucos detalhes sobre a operação, incluindo quando questionado diretamente pelos jornalistas.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.