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Segundo as autoridades locais, o balanço dizia respeito à tarde de domingo, hora local, mantendo-se em curso as operações de busca e emergência nas zonas afetadas.

Na sequência da cheia de vários rios, os comandos de controlo de inundações de Chongqing e do distrito de Yongchuan ativaram os protocolos de emergência e mobilizaram mais de 400 operacionais, incluindo forças de segurança, equipas de gestão de emergências e bombeiros, para as ações de resgate.

As autoridades procederam ainda à evacuação preventiva de 168 pessoas consideradas em risco e ao realojamento de emergência de outras 82, de acordo com a Xinhua.

A televisão estatal CCTV adiantou que as autoridades centrais enviaram para Chongqing cerca de 10 mil artigos de ajuda humanitária, entre tendas, camas dobráveis e lanternas de emergência.

Este episódio soma-se às chuvas intensas registadas nos últimos dias noutras regiões do centro da China, que causaram vítimas e danos materiais em províncias como Hubei e Hunan.

A China enfrenta anualmente fenómenos de chuvas torrenciais, cheias repentinas e deslizamentos de terra durante a estação das chuvas, sobretudo em áreas montanhosas e rurais, frequentemente com impacto significativo nas populações locais.