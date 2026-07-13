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As chuvas, que começaram há mais de uma semana e se intensificaram nos últimos dias, deixaram milhares de pessoas sem casa. Perante o agravamento da situação, as autoridades emitiram avisos para o risco de inundações e deslizamentos de terras, procederam à evacuação de famílias residentes em zonas de maior risco e adiaram exames escolares.

Segundo as autoridades, milhares de pessoas encontram-se atualmente instaladas em abrigos disponibilizados pelo Governo.

Mais de metade das vítimas mortais foi registada no distrito de Cox's Bazar, onde morreram 28 pessoas, segundo a BBC. A região acolhe mais de um milhão de refugiados rohingya, constituindo o maior campo de refugiados do mundo. Na semana passada, vários alunos e um professor morreram depois de as águas das cheias terem invadido uma escola naquele distrito.

Na capital, Daca, várias ruas permanecem inundadas, com a água a atingir, em alguns locais, a altura dos joelhos, condicionando a circulação rodoviária. Alguns órgãos de comunicação social locais questionaram a eficácia das anteriores intervenções do Governo no sistema de drenagem da cidade.

De acordo com o Centro de Previsão e Alerta para Cheias, a situação no sudeste do país deverá melhorar nos próximos dias. Ainda assim, as autoridades alertam que a continuação da monção nas regiões nordeste e norte poderá provocar novas inundações.

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