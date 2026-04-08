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Segundo a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o céu deverá apresentar-se com muita nebulosidade, sendo geralmente muito nublado na região Norte, mas tornando-se pouco nublado a partir do final da tarde. Está também prevista queda de neve na serra da Estrela até ao final da manhã, acima dos 1400 metros de altitude, com a cota a subir gradualmente para os pontos mais elevados.

O vento deverá soprar fraco a moderado, até 30 km/h, predominando de sul/sueste, rodando para o quadrante leste nas regiões Norte e Centro a partir da tarde. Na faixa costeira a norte do cabo Raso, o vento poderá soprar temporariamente de norte.

Há ainda possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais da região Sul, sendo esperada uma pequena descida da temperatura.

Na Grande Lisboa, o dia será marcado por céu muito nublado, com aguaceiros mais prováveis durante a tarde, podendo ocorrer sob a forma de granizo e acompanhados de trovoadas. O vento será fraco a moderado de sueste, tornando-se variável a partir do meio da tarde.

Já no Grande Porto, o céu deverá manter-se geralmente muito nublado, com períodos de chuva ou aguaceiros até ao início da noite, prevendo-se uma diminuição da nebulosidade no final do dia. O vento será em geral fraco do quadrante leste, soprando temporariamente de norte na faixa costeira durante a tarde, com uma pequena descida da temperatura máxima.

Quanto ao estado do mar, na costa ocidental são esperadas ondas de noroeste com 4 a 5 metros, diminuindo gradualmente para 2,5 a 3,5 metros a partir do início da tarde. A temperatura da água do mar deverá situar-se entre os 14ºC e os 15ºC. Na costa sul, as ondas serão de sudoeste com 1 a 2 metros, diminuindo para 1 a 1,5 metros, com a água do mar entre os 15ºC e os 17ºC.

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