Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O céu vai apresentar-se pouco nublado ou limpo, embora com períodos de maior nebulosidade durante a manhã. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), existe ainda possibilidade de chuva fraca ou chuvisco até ao meio da manhã, especialmente nas regiões Centro e Sul.

Nas regiões Norte e Centro, poderá ainda ocorrer neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais.

As temperaturas máximas deverão descer ligeiramente no interior Norte e Centro e na região Sul.

Em Lisboa, o céu estará pouco nublado ou limpo, com períodos de maior nebulosidade até ao início da manhã e possibilidade de chuva fraca nesse período. Está também prevista uma pequena descida da temperatura máxima.

No Porto, o cenário será semelhante, com céu pouco nublado ou limpo e maior nebulosidade nas primeiras horas do dia.

Nos Açores, são esperados períodos de céu muito nublado, mas com boas abertas nos três grupos de ilhas.

No grupo Ocidental, o vento será de sudoeste entre 10 e 30 quilómetros por hora. No grupo Central, soprará entre cinco e 20 quilómetros por hora, enquanto no grupo Oriental será geralmente fraco, entre cinco e 10 quilómetros por hora.

As temperaturas máximas previstas chegam aos 29 graus em Santa Cruz das Flores e Horta, enquanto Angra do Heroísmo poderá também atingir os 29 graus. Em Ponta Delgada, a máxima será de 28 graus.

Na Madeira, o céu estará pouco nublado ou limpo, com períodos de maior nebulosidade na vertente norte da ilha e em Porto Santo.

O vento será fraco a moderado, entre 10 e 30 quilómetros por hora, podendo soprar por vezes forte no extremo leste da ilha da Madeira até ao meio da manhã.

Está prevista uma pequena descida da temperatura, sobretudo nas terras altas.

No Funchal, o céu estará pouco nublado ou limpo e o vento será fraco, inferior a 15 quilómetros por hora.

Quanto ao estado do mar, a costa norte terá ondas de nordeste entre 1 e 1,5 metros, enquanto na costa sul serão inferiores a um metro. A temperatura da água do mar estará entre os 23 e os 24 graus.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.