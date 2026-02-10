Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com o comunicado do IPMA, a depressão NILS — que irá afetar sobretudo Espanha e França — não influencia diretamente o território português, no entanto traz um sistema frontal (encontro de duas massas com densidades diferentes) associado, provocando chuva persistente e, por vezes, forte nas regiões Norte e Centro, sendo a precipitação menos intensa no Sul do país.

O vento soprará por vezes forte, com rajadas que poderão atingir os 75 quilómetros por hora, podendo alcançar os 100 quilómetros por hora nas terras altas, em especial nas regiões a norte do rio Mondego.

A agitação marítima continuará significativa na costa ocidental, com previsão de ondas de noroeste entre os 4 e os 6 metros de altura significativa, podendo a altura máxima das ondas atingir os 11 metros a norte do Cabo Mondego.

Face a este cenário, o IPMA já emitiu avisos meteorológicos de nível amarelo e laranja para os parâmetros de precipitação, vento e agitação marítima, aconselhando a população a acompanhar a evolução das condições meteorológicas e a adotar comportamentos preventivos.

