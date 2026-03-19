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Segundo o IPMA, na região Centro e Sul, os "períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e ocasionalmente

acompanhados de trovoadas" vão atingir a meio da tarde a região Centro, a sul do cabo Mondego.

O vento será fraco a moderado no interior, sendo que na faixa costeira pode, por vezes, ser forte até ao início da manhã. Vai haver uma pequena descida da temperatura máxima no litoral a sul do cabo Carvoeiro e pequena subida na Beira Alta.

Na região Norte, o IPMA prevê céu pouco nublado, tornando-se geralmente muito nublado, em especial por nuvens médias e altas a partir da manhã. Há Ppssibilidade de ocorrência de "precipitação fraca e dispersa a

partir da tarde", com uma "pequena subida da temperatura máxima".

Na Grande Lisboa prevê-se céu geralmente muito nublado, períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e ocasionalmente acompanhados de trovoadas, em especial até ao "início da manhã e a partir da tarde", revela o IPMA. Tudo acompanhado de uma descida da temperatura máxima.

No Grande Porto, o IPMA prevê céu pouco nublado, tornando-se geralmente muito nublado por nuvens médias e altas a partir da manhã. Há possibilidade de ocorrência de precipitação fraca e dispersa a partir da tarde.

Para a Região Autónoma dos Açores, a previsão de vento forte continua. No Grupo Ocidental, o céu prevê-se muito nublado, aguaceiros durante o dia, vento forte, com rajadas até 90 km/h.

No Grupo Central, também céu muito nublado, com abertas e condições favoráveis à ocorrência de trovoada. Aguaceiros, que poderão ser por vezes fortes. Já o vento, muito forte, com rajadas até 110 km/h.

Por fim, para as ilhas do Grupo Oriental, períodos de céu muito nublado com abertas, aguaceiros, que poderão ser por vezes fortes, sendo que o vento, tal como no Grupo Central, prevê-se muito forte, com rajadas até 110 km/h. Também há previsão de trovoada.

Na Região Autónoma da Madeira, céu com períodos de muita nebulosidade, aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoadas, em especial na vertente sul e nas terras altas da ilha da Madeira e até início da manhã e a partir do meio da tarde, e que poderão ser ocasionalmente sob a forma de granizo até final da manhã.

Há possibilidade de queda de neve acima de 1200/1400 metros de altitude, subindo gradualmente a cota para os pontos mais altos da ilha da Madeira a partir da tarde.

O vento será moderado a forte, por vezes com rajadas até 70 km/h a partir da tarde, e até 90 km/h nas terras

altas, tornando-se forte a muito forte (40 a 60 km/h) a partir do final da tarde, com rajadas até 85 km/h, e até 120 km/h nas terras altas. Haverá uma pequena subida da temperatura máxima.

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