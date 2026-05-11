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Segundo o IPMA, o continente terá períodos de céu muito nublado e aguaceiros por vezes intensos, podendo ser acompanhados de trovoada e ocorrer ocasionalmente sob a forma de granizo. Os fenómenos deverão ser mais frequentes no litoral a norte do Mondego até ao final da manhã e no interior Norte e Centro durante a tarde.

O vento deverá soprar fraco a moderado, podendo atingir os 40 km/h na faixa costeira ocidental até ao meio da manhã e nas terras altas até ao final da tarde. Está ainda prevista uma pequena subida da temperatura mínima, sobretudo nas regiões Norte e Centro.

Na Grande Lisboa, o céu deverá manter-se muito nublado, com possibilidade de aguaceiros e trovoada durante a tarde. Já na região do Grande Porto, o IPMA prevê aguaceiros ao longo do dia, também acompanhados de trovoada.

Quanto ao estado do mar, a costa ocidental deverá registar ondas entre os dois e os três metros, diminuindo ao longo do dia. Na costa sul, a ondulação poderá atingir os dois metros durante a manhã.

Na Madeira, a previsão aponta para períodos de céu muito nublado e ocorrência de aguaceiros, em geral fracos na região do Funchal. O vento poderá soprar com maior intensidade nas terras altas da ilha da Madeira.

Nos Açores, prevê-se aguaceiros em todos os grupos do arquipélago, alguns com mais intensidade. Pode ainda ocorrer trovoada nos grupos Central e Oriental.

O mar nos Açores estará agitado, com ondas entre os três e os quatro metros, diminuindo para dois a três metros ao longo do dia.

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