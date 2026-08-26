Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) indica que o aviso amarelo entrou em vigor às 06h00 nos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto e Aveiro. Além da chuva, é esperada trovoada nestes quatro distritos e rajadas de vento entre 70 e 90 km/h.

No Porto e em Aveiro, o aviso amarelo irá manter-se até às 12h00, enquanto se prolonga até às 15h em Viana do Castelo e Braga.

Entre as 09h00 e as 15h00, o aviso amarelo vai ser alargado a mais cinco distritos: Vila Real, Viseu, Leiria, Coimbra e Lisboa. Espera-se trovoada em Leiria, Coimbra e Lisboa.

Já entre as 12h00 e as 18h00, também os distritos de Bragança e da Guarda vão estar sob aviso amarelo devido a períodos de chuva ou aguaceiros.

O nível amarelo é o menos grave de uma escala de três e é emitido sempre que a situação meteorológica cria uma situação de risco para determinadas atividades.

Além da chuva ou aguaceiros, por vezes forte no norte e centro, está previsto vento forte na faixa costeira e nas terras altas e uma pequena descida da temperatura, em especial da máxima.

As temperaturas mínimas vão variar entre os 10ºC, na Guarda, e os 17ºC, em Faro. Já as máximas oscilarão entre os 17ºC, na Guarda, e os 26ºC, em Setúbal.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.