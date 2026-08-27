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Bragança, Viseu, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Leiria e Castelo Branco estão, também, sob aviso amarelo até às 16h00 devido à chuva. De acordo com a RTP, prevê-se também granizo e rajadas entre 70 e 90 quilómetros por hora.

O IPMA prevê aguaceiros, por vezes fortes no norte e centro, vento forte na faixa costeira e nas terras altas e, ainda, uma pequena descida da temperatura.

As mínimas vão variar entre os 9ºC, na Guarda, e os 16ºC, em Beja, Faro e Lisboa. Já as máximas vão estar entre os 15ºC, na Guarda, e os 25ºC, em Faro e Setúbal.

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