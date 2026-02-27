Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o céu apresenta-se em geral muito nublado, sobretudo por nuvens altas na região Sul, prevendo-se uma diminuição da nebulosidade a partir da tarde. A precipitação, em geral fraca, deverá diminuir de intensidade e frequência ao longo da tarde.

O vento soprará fraco a moderado, até 25 km/h, predominando de norte/noroeste, tornando-se moderado a forte (25 a 40 km/h) na faixa costeira ocidental e nas terras altas a partir da tarde. Está ainda prevista neblina ou nevoeiro matinal e um acentuado arrefecimento noturno.

Na área da Grande Lisboa, o céu estará em geral muito nublado, com diminuição da nebulosidade a partir do meio da tarde. Esperam-se períodos de chuva ou aguaceiros fracos entre o meio da manhã e o meio da tarde.

O vento será fraco a moderado (até 25 km/h) de norte/noroeste, podendo soprar por vezes forte, até 40 km/h, junto à faixa costeira a partir da tarde. Prevê-se também descida da temperatura máxima.

No Grande Porto, o dia será igualmente marcado por céu muito nublado, com abertas a partir do início da tarde. Os períodos de chuva ou aguaceiros, em geral fracos, deverão diminuir de intensidade e frequência a partir do início da tarde.

O vento soprará fraco a moderado (até 25 km/h) de norte/noroeste, tornando-se por vezes forte, até 40 km/h, junto à faixa costeira a partir do final da manhã. Está prevista neblina ou nevoeiro matinal e uma pequena descida da temperatura máxima.

Na costa ocidental, as ondas de noroeste terão entre 2 a 3 metros, diminuindo temporariamente para 1,5 a 2 metros, com a temperatura da água do mar entre 13ºC e 14ºC.

Na costa sul, as ondas de sudoeste terão cerca de 1 metro, com a temperatura da água do mar a variar entre 14ºC e 15ºC.

