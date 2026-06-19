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Após o chumbo da proposta de reforma da lei do trabalho, Luís Montenegro, primeiro-ministro, garantiu ter “confiança absoluta” na ministra do Trabalho, Maria do Rosário Palma Ramalho, que “não fez mais do que apresentar a posição do Governo e essa posição é intocável”.

Após as declarações do chefe do Governo, a ministra também afirmou que a sua demissão "não faz qualquer sentido". Sobre o chumbo da proposta, Rosário Palma considera que é “sobretudo uma derrota para o país”.

A proposta do Governo para a revisão da legislação laboral foi esta sexta-feira chumbada na generalidade pela Assembleia da República, num desfecho que mereceu aplausos dos membros da CGTP presentes nas galerias do Parlamento.

O diploma, que previa alterações ao Código do Trabalho e legislação conexa, foi rejeitado com os votos contra do Chega, Partido Socialista, Juntos Pelo Povo (JPP), Livre, Bloco de Esquerda e PAN. A favor votaram apenas PSD, Iniciativa Liberal e CDS-PP.

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