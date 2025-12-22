Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"O povo norte-americano merece total transparência, e os senadores democratas vão utilizar todas as ferramentas à disposição para a garantir. Não podemos permitir que este governo esconda a verdade", disse Schumer num comunicado nas redes sociais.

O Departamento de Justiça lançou um "site" na passada sexta-feira sobre os documentos da investigação de Epstein e a sua rede de exploração sexual de menores, depois de o Congresso ter aprovado uma lei que exige que a administração de Washington divulgue todas as informações não classificadas do caso.

No entanto, o Departamento de Justiça reconheceu que haverá atrasos na divulgação completa dos documentos devido ao grande volume de dados e à complexidade da informação.

"O público recebeu apenas uma fração dos ficheiros, e o que foi divulgado estava repleto de excertos censurados de forma anormal e excessiva, sem qualquer explicação. Ao mesmo tempo, as identidades de inúmeras vítimas não foram censuradas, causando danos reais e imediatos", criticou Schumer.

A controvérsia eclodiu no fim de semana, quando foi revelado que o Departamento de Justiça removeu mais de uma dúzia de imagens, incluindo fotografias do Presidente norte-americano, Donald Trump, que foram posteriormente reintegradas no arquivo.

Entre elas, está uma imagem da secretária de Epstein que mostra uma gaveta com várias fotografias de Trump com mulheres em fato de banho.

Entre os cerca de quatro mil ficheiros divulgados na sexta-feira pelo Departamento de Justiça, prazo estabelecido por lei para a sua publicação, várias fotos mostram Jeffrey Epstein na companhia de superestrelas como Michael Jackson e Mick Jagger e do ex-presidente Bill Clinton.

No entanto, alguns rostos foram enegrecidos, assim como grandes excertos de documentos, ou 119 páginas de um documento judicial de um tribunal de Nova Iorque, riscadas sem explicação.

