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A nova colheita do Chryseia, referente a 2024, foi apresentada esta quinta-feira em Lisboa, mais de 25 anos depois de a parceria entre as famílias Prats e Symington ter dado origem ao projeto. O vinho, produzido no Douro, tornou-se entretanto uma das referências portuguesas entre os tintos de maior reconhecimento internacional.

A apresentação da colheita de 2024, tida com de exceção no Douro, decorreu no restaurante EPUR, distinguido com uma estrela Michelin, onde o chef Vincent Farges preparou um menu especificamente pensado para acompanhar o vinho. Bruno Prats, Rupert Symington e Florent Prats estiveram entre os participantes no evento.

A história do Chryseia, um dos vinhos mais conceituados no nosso país, começou em 1999, quando Bruno Prats, produtor ligado a Bordéus, se associou à família Symington, proprietária de uma das maiores áreas de vinha do Douro. O objetivo passava por juntar técnicas e experiências de duas regiões com tradições distintas na produção de vinho.

O resultado foi um projeto dedicado aos vinhos tranquilos do Douro, numa altura em que esta região era sobretudo conhecida internacionalmente pelos seus vinhos do Porto. O Chryseia acabaria por surgir como um dos projetos que ajudaram a reforçar a presença dos tintos durienses no mercado internacional.

A segunda colheita, o Chryseia 2001, entrou no Top 100 anual da revista Wine Spectator em 2002. O vinho alcançou o 19.º lugar da lista, com 94 pontos, tornando-se o primeiro vinho tranquilo português a conseguir essa distinção.

Uma década depois, o Chryseia voltou a alcançar uma classificação de destaque. A colheita de 2011 recebeu 97 pontos da Wine Spectator e terminou no terceiro lugar do Top 100 da publicação referente a 2014.

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