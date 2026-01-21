Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo fontes declararam à Reuters, Christine Lagarde saiu durante uma passagem em que Howard Lutnick teceu duras críticas à situação económica europeia, num momento que também provocou interrupções e manifestações de desaprovação por parte dos convidados.

O jantar foi organizado por Larry Fink, CEO da BlackRock, na qualidade de co-presidente do Fórum, e reuniu os principais membros , chefes de Estado e outras personalidades. Cerca de duzentas pessoas estavam presentes. Após o incidente, Larry Fink decidiu encerrar o evento antes da sobremesa, enquanto alguns convidados já se retiravam.

O BCE recusou-se a comentar o sucedido, e nem o Departamento de Comércio dos EUA nem o Fórum responderam de imediato a pedidos de esclarecimento.