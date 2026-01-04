Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Pequim apelou aos Estados Unidos para que garantam a segurança de Maduro e da sua mulher, Cilia Flores, ponham termo à detenção e cessem qualquer tentativa de derrube do Governo venezuelano. A diplomacia chinesa condenou ainda o que descreveu como o “uso descarado da força” contra um país soberano, avança a Lusa.

No sábado, os Estados Unidos lançaram uma operação militar de grande escala sobre Caracas, que culminou com a captura do Presidente venezuelano e da primeira-dama. Horas depois, o Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou que Washington irá administrar temporariamente o país até à conclusão de um processo de transição política.

Maduro já tinha sido formalmente acusado em 2020 pelo Ministério Público do Distrito Sul de Nova Iorque. No sábado, o tribunal apresentou novas acusações, incluindo narcoterrorismo, conspiração para importação de cocaína e crimes relacionados com armamento pesado.

Antes mesmo da confirmação oficial da captura, Pequim já tinha condenado os ataques, afirmando estar “profundamente chocada” com a operação e alertando que estas ações ameaçam a paz e a estabilidade na América Latina e nas Caraíbas. A China, um dos principais aliados económicos e diplomáticos de Caracas, reiterou a defesa da soberania nacional e do princípio da não ingerência.

A reação internacional permanece dividida entre a condenação da intervenção norte-americana e manifestações de apoio à queda do regime venezuelano, reeleito em julho num processo contestado pela oposição.

Entretanto, o Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela determinou que a vice-presidente executiva Delcy Rodríguez deverá assumir a presidência interina para assegurar a continuidade administrativa do Estado, embora sem indicar uma data para a tomada de posse. A instalação do novo parlamento, dominado por forças leais a Maduro, está marcada para esta segunda-feira.