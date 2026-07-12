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O tufão Bavi atingiu inicialmente a cidade costeira de Taizhou, na província de Zhejiang, durante a noite de sábado, antes de tocar terra novamente perto de Wenzhou, já depois da meia-noite. O sistema chegou a atingir uma extensão de cerca de mil quilómetros, uma dimensão comparável à largura de França.

Apesar de ter perdido intensidade e sido classificado como uma tempestade tropical severa, o fenómeno continua a representar perigo devido à grande quantidade de humidade associada às suas bandas de precipitação.

As autoridades chinesas indicaram que mais de 1,7 milhões de pessoas foram retiradas em Zhejiang, com milhares de outras evacuadas em províncias vizinhas. Escolas, atividades profissionais e eventos ao ar livre foram suspensos, enquanto cerca de 400 voos e dezenas de ligações ferroviárias foram cancelados.

A cidade de Wenzhou, com cerca de 10 milhões de habitantes, esteve entre as áreas mais ameaçadas pela passagem da tempestade. Centenas de milhares de residentes foram retirados das zonas de risco.

"Conseguíamos ouvir telhas dos telhados e ramos de árvores a cair. Claro que estávamos assustados", contou Li Liangxing, um habitante local, à agência Reuters.

Também Pequim ordenou a retirada preventiva de cerca de 100 mil pessoas para "evitar riscos", segundo as autoridades.

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