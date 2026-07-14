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Segundo dados da Administração-Geral das Alfândegas da China, o país exportou 1,06 milhões de veículos em junho, um aumento de 71,2% face ao mesmo mês do ano passado.

Ao ritmo atual, as exportações chinesas deverão ultrapassar os dez milhões de veículos em 2026, acima dos 7,1 milhões registados em 2025 e dos 4,9 milhões de 2023.

O crescimento das exportações automóveis contribuiu para um aumento global de 27% das exportações chinesas em junho, enquanto as importações cresceram 36%. No primeiro semestre, o excedente comercial da China atingiu 576 mil milhões de dólares (505 mil milhões de euros), embora tenha recuado 4,7% em termos homólogos.

O vice-diretor do Gabinete Nacional de Estatísticas, Wang Jun, atribuiu o crescimento das exportações de veículos elétricos à transição global para uma economia de baixo carbono, que está a impulsionar a procura por produtos considerados "verdes". No primeiro semestre, as exportações de baterias de lítio aumentaram 37,6% e as de turbinas eólicas cresceram 35,6%.

A aceleração das exportações acontece num contexto de abrandamento da procura no mercado interno, após a redução parcial dos incentivos à compra de veículos elétricos e a quebra das vendas de automóveis com motor de combustão. Este cenário levou fabricantes chineses e estrangeiros instalados no país a direcionarem uma parte crescente da produção para os mercados externos, uma estratégia que motivou a imposição de tarifas adicionais da União Europeia sobre veículos elétricos fabricados na China.

As autoridades chinesas rejeitam as acusações de concorrência desleal, defendendo que a competitividade da indústria resulta da inovação tecnológica e das economias de escala.

Entre os fabricantes, a BYD vendeu 175 mil veículos no estrangeiro em junho, um aumento de 95% face ao mesmo período do ano anterior, enquanto a Geely ultrapassou pela primeira vez as 100 mil unidades exportadas num mês, ao vender 102.874 automóveis. Já a Chery exportou 191.062 veículos, mais 80% do que há um ano, alcançando o quarto máximo mensal consecutivo.

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