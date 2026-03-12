Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A lei visa integrar os 56 grupos étnicos oficialmente reconhecidos e fomentar oportunidades de emprego através do domínio do mandarim, considerado essencial para a modernização do país. No entanto, críticos afirmam que a medida restringe a transmissão de línguas e culturas minoritárias, incluindo tibetano, uigur e mongol.

Especialistas internacionais alertam para o impacto cultural da legislação. "Esta lei é uma extensão de políticas que, desde 1949, pressionam as minorias a abandonar práticas e línguas próprias", explicou Magnus Fiskesjö, professor de Antropologia na Universidade de Cornell, salientando que as crianças estão, efetivamente, a ser "afastadas da sua cultura".

A legislação estabelece ainda penalizações para pais ou tutores que transmitam valores considerados "contrários à harmonia étnica" e prevê a criação de "ambientes comunitários integrados", o que poderá levar à dispersão de bairros tradicionalmente ocupados por minorias.

A política de "sinicização" de minorias, intensificada sob a presidência de Xi Jinping, tem sido alvo de críticas internacionais. Direitos humanos denunciam detenções em massa de uigures em Xinjiang e repressão cultural no Tibete. Apesar da Constituição chinesa garantir o direito ao uso da língua materna, analistas consideram que a nova lei reforça a assimilação forçada.

Allen Carlson, professor de Ciência Política em Cornell, sublinha que "os povos não Han devem integrar-se mais profundamente na maioria Han e mostrar lealdade ao Estado central", referindo que a aprovação da lei é vista como "mais um passo na política de Pequim de centralizar o controlo cultural e linguístico do país".

