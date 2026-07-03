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O Governo vai voltar a disponibilizar os cheques-psicólogo e nutricionista e alarga o acesso a jovens entre os 12 e os 35 anos. Está também previsto o aumento do valor de cada cheque de 35 para 40 euros.

Deixa também de haver limite de cheques que podem ser solicitados, número anteriormente fixado entre uma e seis consultas de nutrição e entre duas e 12 consultas de psicologia. A continuidade do acompanhamento estará dependente da avaliação clínica dos profissionais de saúde.

Os pedidos passam a ser efetuados diretamente na plataforma gov.pt, mas o Governo ainda não divulgou a data de abertura das candidaturas.

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