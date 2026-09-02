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A segunda edição do programa Cheque-livro terminou com 52.448 vouchers emitidos e 45.075 utilizados, correspondentes a uma taxa de utilização de 85,9%, anunciou o Ministério da Cultura, Juventude e Desporto, citado pela Lusa.

Entre janeiro e agosto deste ano, os vouchers, no valor de 30 euros, foram disponibilizados a jovens residentes em Portugal nascidos em 2007 e 2008, num total de 207.086 beneficiários.

O ministério considera que esta segunda edição apresentou os melhores resultados desde o lançamento do programa, em 2024. Em comparação com a primeira edição, realizada entre novembro de 2024 e julho de 2025, foram emitidos mais 4.797 vouchers, um aumento de 10,1%, e utilizados mais 5.805, correspondente a uma subida de 14,8%. A taxa de utilização passou de 82,4% para 85,9%.

A primeira edição terminou a 15 de julho de 2025 com uma taxa de execução de 20%. Num universo estimado de 220 mil jovens beneficiários, tinham sido emitidos cerca de 47 mil cheques, dos quais perto de 35 mil foram utilizados.

Contudo, a rede aderente ao programa diminuiu nesta segunda edição: passou de 128 livrarias e 306 lojas para 95 livrarias e 299 lojas em todo o país.

O programa Cheque-livro é uma iniciativa do Ministério da Cultura, Juventude e Desporto, desenvolvida pela Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB), em articulação com o Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais e o Fundo de Fomento Cultural.

A DGLAB deverá apresentar à tutela, até 31 de outubro, o relatório final da segunda edição. A continuidade do programa será ponderada depois de analisados todos os resultados apurados.

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