Segundo o The Guardian, as buscas por desaparecidos continuam, enquanto chuvas semelhantes continuam a provocar inundações e deslizamentos na Índia.

De acordo com Mohammad Suhail, porta-voz dos serviços de emergência provinciais, em entrevista ao jornal britânico, 78 corpos foram encontrados na manhã de sexta-feira em várias zonas do distrito de Buner, na província de Khyber Pakhtunkhwa, e outros 79 foram recuperados mais tarde entre os escombros de casas destruídas e aldeias inundadas.

As autoridades alertam que o número de vítimas poderá aumentar, dado que dezenas de pessoas continuam desaparecidas.

Desde 26 de junho, já morreram 556 pessoas no Paquistão devido a chuvas e incidentes relacionados com o mau tempo. Na sexta-feira, um helicóptero que transportava ajuda humanitária caiu no distrito de Bajaur, na mesma província, devido às más condições meteorológicas, provocando a morte de cinco pessoas.

As cloudbursts estão a tornar-se mais comuns nestas regiões, sendo frequentemente acompanhadas de inundações súbitas e deslizamentos de terra. Especialistas associam o aumento da frequência e intensidade destes fenómenos à crise climática e alertam que o impacto tem sido agravado pelo desenvolvimento urbano desordenado em zonas de montanha.

No distrito de Buner foi declarado estado de emergência, com dezenas de casas destruídas e ambulâncias a transportarem 56 corpos para hospitais locais. Equipas de socorro, apoiadas por barcos e helicópteros, tentam chegar a residentes isolados, enquanto as autoridades continuam à procura de dezenas de desaparecidos.

As chuvas intensas também causaram estragos noutras partes do país: a região de Gilgit-Baltistão, crucial para o abastecimento de água do país e atravessada pela autoestrada do Karakoram, tem sido atingida por múltiplas inundações desde julho.

Equipas de resgate têm usado máquinas pesadas para remover detritos, criar pontes improvisadas e permitir a evacuação de quase 4.000 peregrinos isolados. Os relatos dão conta de perdas enormes e o pânico é generalizado.