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As inundações provocaram uma onda de destruição nas regiões montanhosas do Nepal, sobretudo no distrito de Rasuwa, onde as águas do rio Bhote Koshi galgaram as margens e arrastaram habitações, carros, pontes e aldeias inteiras.

Segundo o The Guardian, as autoridades indicaram que 384 turistas estão desaparecidos, incluindo 291 estrangeiros de países como a Índia, os Estados Unidos, o Reino Unido e a Malásia.

As equipas de emergência enfrentam dificuldades para chegar às zonas mais afetadas. Os helicópteros de salvamento não conseguiram aterrar em Syapru Besi e Timure, devido ao elevado nível das águas. O exército nepalês afirmou que as operações aéreas só deverão avançar quando as condições permitirem.

“Há devastação por todo o lado”, relatou Tula Bahadur BK, um profissional de saúde de Rasuwa, citado pela Reuters. Segundo o responsável, as povoações junto ao rio foram completamente destruídas e cinco dos seus familiares continuam desaparecidos.

As autoridades locais ordenaram aos habitantes das zonas mais baixas e das margens do Bhote Koshi que se desloquem para locais seguros, perante o risco de novas inundações e deslizamentos.

No lado chinês da fronteira, as autoridades do Tibete alertaram também para a possibilidade de “grandes perdas humanas” depois de um deslizamento de terras ter atingido a zona fronteiriça de Gyirong. O incidente cortou estradas e afetou as ligações de comunicações e energia na região de Shigatse.

O presidente chinês, Xi Jinping, apelou a esforços de busca “a todo o custo” para localizar os desaparecidos e defendeu o reforço dos sistemas de monitorização e alerta precoce, com o objetivo de evitar novas catástrofes.

As cheias também afetaram significativamente a produção de eletricidade no Nepal. Segundo o Ministério da Energia nepalês, cerca de 430 megawatts de capacidade elétrica foram afetados, sobretudo devido a danos em projetos hidroelétricos. O valor corresponde a mais de 12% da capacidade hidroelétrica total do país, estimada em 3,2 gigawatts.

A origem exata das inundações ainda não foi determinada. No entanto, a região já tinha sido atingida por uma cheia mortal no mesmo rio no ano passado. O desastre de então provocou nove mortes e destruiu uma ponte que ligava o Nepal à China, interrompendo o comércio e os transportes durante vários meses.

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