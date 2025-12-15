Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As autoridades reportaram cerca de 32 feridos, que foram transportados para unidades hospitalares, revela o DW.

Pelo menos 70 habitações e estabelecimentos comerciais na cidade de Safi ficaram inundados.

No domingo à noite, o nível das águas começou a baixar, ainda assim, as equipas de resgate mantêm-se no terreno, prevenindo eventuais novos incidentes.

Os serviços meteorológicos prevêem mais chuva intensa para terça-feira, em todo o norte de África.

Marrocos tem registado vários episódios de precipitação intensa e queda de neve nas montanhas do Atlas, após sete anos consecutivos de seca severa, que deixaram as reservas hídricas do país em níveis baixos.

