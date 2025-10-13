A chuva também caiu com intensidade em Ibiza, com os voos para a ilha a serem cancelados. A unidade militar de emergência foi acionada e, em conjunto com a Guarda Civil, resgataram duas pessoas que se encontravam presas nos carros.

A Agência Meteorológica Nacional de Espanha declarou alerta vermelho na região nordeste da Catalunha, com as escolas a encerrarem esta segunda-feira e as autoridades a pediram à população que evitasse deslocações desnecessárias.