Os meios de comunicação social norte-americanos deram conta da chegada a Washington dos primeiros elementos da Guarda Nacional, um contingente de militares da reserva, parte de 800 agentes prometidos por Trump na tentativa de "retomar o controlo" da capital federal. Para apoiar as patrulhas noturnas, o presidente norte-americano ordenou ainda o envio de agentes da agência de investigação federal (FBI) e do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE).

A autarca Muriel Bowser considerou a intervenção federal "perturbadora e sem precedentes", mas ainda assim afirmou que ia cooperar com o governo republicano dentro dos limites da lei.

Ao contrário dos 50 Estados norte-americanos, o município de Washington D.C. possui uma relação especial com o Estado federal, um estatuto que limita a autonomia.

Na segunda-feira, Trump invocou a Lei de Autonomia do Distrito de Columbia e colocou o Departamento de Polícia do Distrito de Columbia (MPD) sob controlo federal. Justificou a adoção de medidas excecionais para Washington por a cidade se encontrar, como afirmou, "invadida por gangues violentos".

Embora as estatísticas oficiais mostrem uma diminuição da criminalidade violenta em Washington no último ano, o presidente norte-americano declarou estar a invocar uma medida que o autoriza a assumir o controlo do policiamento desta cidade com um estatuto especial.

O líder da minoria democrata na Câmara de Representantes, Hakeem Jeffries, criticou a decisão do presidente, afirmando que este não tem "credibilidade na questão da lei e da ordem" e que os homicídios na capital estão nos níveis mais baixos em 30 anos.

O presidente republicano também prometeu que a iniciativa não se limitará a Washington, onde decretou o estado de emergência, e ameaçou seguir o mesmo processo com outras cidades de maioria democrata, como Nova Iorque, Chicago e Los Angeles.

Em junho, Trump já tinha mobilizado a Guarda Nacional da Califórnia, contra a opinião do governador democrata, Gavin Newsom, afirmando querer repor a ordem em Los Angeles, na sequência de protestos contra detenções de imigrantes pelo ICE.