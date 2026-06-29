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Cerca de 100 militares da Força Aérea dos EUA já se encontram no país para apoiar as autoridades venezuelanas no aumento do fluxo de tráfego aéreo essencial. O reforço coincide com a reabertura parcial do Aeroporto Internacional Simón Bolívar, em Maiquetía, que serve a capital Caracas e tinha sido danificado pelos abalos sísmicos.

Está também prevista, nas próximas 24 horas, a chegada de um destacamento adicional de cerca de 130 fuzileiros navais norte-americanos ao porto de La Guaira, no norte do país, uma das regiões mais afetadas. De acordo com o Southcom, a missão passa por reabrir o porto estratégico, permitindo a entrada de suprimentos e equipamentos por via marítima para as áreas mais atingidas.

As operações de busca e salvamento continuam quase quatro dias após a catástrofe, com dezenas de milhares de pessoas ainda desaparecidas, segundo as autoridades e organizações internacionais. O Exército dos EUA mobilizou também aeronaves e helicópteros para apoiar as operações no terreno.

Antes deste novo reforço, mais de 250 militares norte-americanos já tinham sido enviados para a Venezuela, incluindo três brigadas de resgate especializadas na localização de sobreviventes entre os escombros.

Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5, registados a 24 de junho a cerca de 200 quilómetros de Caracas e com menos de um minuto de intervalo, causaram pelo menos 1.450 mortos e mais de 3.150 feridos, segundo o balanço oficial mais recente. Entre as vítimas mortais contam-se pelo menos 53 portugueses e lusodescendentes, havendo ainda dezenas de desaparecidos.

De acordo com a Organização das Nações Unidas, mais de 50 mil pessoas continuam desaparecidas. Vários países, incluindo Portugal, enviaram equipas de busca e salvamento para a Venezuela. A missão portuguesa tem a sua base operacional em Catia la Mar, no município de La Guaira, uma zona com forte presença da comunidade portuguesa.

Na sequência dos abalos principais, foram registadas mais de 20 réplicas, enquanto dezenas de edifícios ruíram ou ficaram gravemente danificados em Caracas e em La Guaira, agravando a crise humanitária no país.